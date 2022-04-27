В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 27 апреля подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

В этот период жителям края запрещается посещать лес, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в лесах, землях сельхозназначения, запаса, вдоль дорог, садоводствах и так далее.

Кроме того, нельзя использовать моторную технику с неисправной выхлопной системой, что в противном случае может привести к возгоранию сухой травы.

Нарушителям грозят штрафы. Для физлиц максимальная сумма составит 5 тысяч рублей, для должностных — 40 тысяч, для юридических — 500 тысяч.

Ранее в МЧС рассказали, что обстановка по природным пожарам в регионе на текущий момент очень тяжелая.