Частный жилой дом загорелся ночью в Бийске из-за растопленной печи
Погибших и пострадавших нет
14 сентября 2022, 13:52, Никита Черников
Частный одноэтажный дом загорелся в Бийске в ночь на 14 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар возник в 02:48 в одном из домов по улице Рождественской. В тушении участвовали 15 человек и 4 автоцистерны.
«Открытое горение ликвидировали в течение получаса. В результате пожара была повреждена крыша дома. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет.
Накануне в Бийске средь бела дня загорелся легковой автомобиль ВАЗ. На месте работали пожарные.
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