Частный жилой дом загорелся ночью в Бийске из-за растопленной печи

Частный одноэтажный дом загорелся в Бийске в ночь на 14 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар возник в 02:48 в одном из домов по улице Рождественской. В тушении участвовали 15 человек и 4 автоцистерны.

«Открытое горение ликвидировали в течение получаса. В результате пожара была повреждена крыша дома. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

Накануне в Бийске средь бела дня загорелся легковой автомобиль ВАЗ. На месте работали пожарные.