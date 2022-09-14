Отечественный автомобиль средь бела дня сгорел в алтайском городе
Пожарные потушили пламя, пострадавших нет
14 сентября 2022, 11:33, Никита Черников
В Бийске средь бела дня внезапно загорелся легковой автомобиль ВАЗ-21011, сообщает «Инцидент Бийск».
Происшествие случилось 13 сентября по улице Вали Максимовой, 86. Пожарных вызвали около 12:30.
«Для тушения выезжали два пожарных расчёта, пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее в Новоалтайске на заправке сгорел автомобиль.
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