Отечественный автомобиль средь бела дня сгорел в алтайском городе

Пожарные потушили пламя, пострадавших нет

14 сентября 2022, 11:33, Никита Черников

В Бийске средь бела дня внезапно загорелся легковой автомобиль ВАЗ-21011, сообщает «Инцидент Бийск».

Происшествие случилось 13 сентября по улице Вали Максимовой, 86. Пожарных вызвали около 12:30.

«Для тушения выезжали два пожарных расчёта, пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее в Новоалтайске на заправке сгорел автомобиль.

Комментарии
    Новости партнеров