Человеческие останки нашли барнаульцы во время рытья погреба
Горожанин отмечает, что нашел череп и кости на улице Квартал 953А
14 мая 2022, 20:30, Никита Черников
Жители Барнаула нашли человеческий череп и кости, когда рыли погреб, сообщает «Инцидент Барнаул».
Горожанин, который и поделился находкой, уточнил, что копал землю на улице Квартал 953А, которая находится недалеко от проспекта Космонавтов.
Ранее в Горном Алтае спасатели нашли тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, который пропал во время сплава.
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