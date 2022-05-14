Человеческие останки нашли барнаульцы во время рытья погреба

Жители Барнаула нашли человеческий череп и кости, когда рыли погреб, сообщает «Инцидент Барнаул».

Горожанин, который и поделился находкой, уточнил, что копал землю на улице Квартал 953А, которая находится недалеко от проспекта Космонавтов.

Ранее в Горном Алтае спасатели нашли тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, который пропал во время сплава.