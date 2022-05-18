Человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае

В Алтайском крае 18 мая на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек. Ещё четверо пострадали.

Как рассказали в региональной ГИБДД, водитель Nissan Primera во время движения принял меры экстренного торможения, чтобы не допустить аварии, и выскочил на «встречку», где столкнулся с Toyota Ace и Honda Accord.

«В результате ДТП водитель автомобиля Nissan погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Toyota получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Honda и два его пассажира также получили различные травмы, оказана медицинская помощь. Водитель доставлен в медицинское учреждение, пассажиры не госпитализированы», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая в Барнауле автобус врезался в ограждение и чуть не загорелся.