Четверо россиян были на борту разбившегося самолета в Непале

Дипломатическая миссия выясняет, что стало с гражданами России

15 января 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Четверо граждан России находились на борту самолёта, разбившегося в Непале. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было 72 человека, из них четыре члена экипажа, пассажиров – 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", – рассказал источник агентства.

Самолёт авиакомпании ATR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара.

Как сообщают представители местных СМИ, все пассажиры, которые находились на борту, погибли.

Дипломатическая миссия выясняет судьбу россиян, которые были на борту рухнувшего лайнера.