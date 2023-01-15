Четверо россиян были на борту разбившегося самолета в Непале
Дипломатическая миссия выясняет, что стало с гражданами России
15 января 2023, 14:35, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Четверо граждан России находились на борту самолёта, разбившегося в Непале. Об этом сообщает РИА Новости.
"Было 72 человека, из них четыре члена экипажа, пассажиров – 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", – рассказал источник агентства.
Самолёт авиакомпании ATR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара.
Как сообщают представители местных СМИ, все пассажиры, которые находились на борту, погибли.
Дипломатическая миссия выясняет судьбу россиян, которые были на борту рухнувшего лайнера.
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