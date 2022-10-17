Четыре человека погибли и 25 пострадали при пожаре после крушения Су-34 в Ейске

Количество погибших при падении самолёта возле жилого дома в Ейске выросло до четырёх, пострадали 25 человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, ещё шестеро не выходят на связь и считаются пропавшими без вести.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи направлены в Ейск.

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Происшествия «Грохот и дым чёрный». Жители Ейска публикуют видео с места падения самолёта возле жилого дома

Напомним, истребитель Су-34 упал вечером 17 октября во дворе дома, в котором проживает 600 человек.

В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.