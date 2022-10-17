Упал при учебном полете: в Минобороны РФ раскрыли подробности падения самолета в Ейске

Минобороны РФ подтвердило крушение Су-34 во дворе жилого дома в Ейске. Как сообщает РИА Новости, из доклада катапультировавшихся лётчиков стало известно, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

Военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. После падения во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание авиационного топлива.

По предварительным данным, в результате падения воздушного судна повреждено 15 квартир. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.