Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на Алтае

Ребёнок погиб в результате ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 22 мая около 21:50 на 43-м километре трассы Черга — Ильинка — Мариинск. Полиция установила, что 20-летняя девушка, не имея водительских прав и будучи пьяной, ехала на Toyota Carina в сторону села Мариинск, но по пути не справилась с управлением, и машина выскочила в кювет, где затем перевернулась.

«В результате опрокидывания иномарки через лобовое стекло вылетел четырёхлетний ребёнок, который был на руках у 19-летнего пассажира, находящегося на переднем пассажирском сиденье. В результате ДТП от полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что владелец машины, 35-летний житель Алтайского края, в момент ДТП был на заднем пассажирском сиденье. В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Полицейские проводят проверку.

Ранее на Змеиногорском тракте в Барнауле пьяный водитель BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda, пассажирка которого скончалась на месте.