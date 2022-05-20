В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на Змеиногорском тракте в Барнауле. Инцидент произошёл в районе дома № 49.

«По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем BMW 530 с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Odyssey под управлением водителя 1964 года рождения», — сказано в сообщении.

Пассажир автомобиля Honda, женщина 1967 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Водителю BMW медицинскую помощь оказали на месте происшествия.