Число погибших при крушении самолета в Ейске выросло до трех

Число погибших после падения самолёта Су-34 в Ейске возросло до трёх человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

Пострадал 21 человек. Как уточнила Минькова, семь взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии — они отравились продуктами горения.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил в своём Telegram-канале, что остатки самолёта уже потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена — возгорание удалось локализовать.

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Происшествия Опубликовано видео возгорания самолёта Су-34 перед падением в Ейске

Напомним, что истребитель Су-34 упал вечером 17 октября во дворе дома, в котором проживает 600 человек.

В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.