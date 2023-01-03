Число погибших в смертельной аварии в Алтайском крае увеличилось до пяти человек
В больнице скончался пострадавший водитель иномарки
03 января 2023, 15:50, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Число погибших в смертельном ДТП под Поспелихой увеличилось до пяти человек. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
«Количество погибших увеличилось до пяти человек. В больнице скончался мужчина, находившийся в иномарке. Предварительно, речь идёт о водителе», — сказано в сообщении.
Водителем Lexus был мужчина 1983 года рождения.
Напомним, что авария произошла под Поспелихой 3 января. Водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку.
Изначально сообщалось о трёх погибших, затем в ГИБДД уточнили, что погибли четыре человека: водитель и пассажиры «Лады», среди которых двое детей.
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