Число погибших в смертельной аварии в Алтайском крае увеличилось до пяти человек

В больнице скончался пострадавший водитель иномарки

03 января 2023, 15:50, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Число погибших в смертельном ДТП под Поспелихой увеличилось до пяти человек. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

«Количество погибших увеличилось до пяти человек. В больнице скончался мужчина, находившийся в иномарке. Предварительно, речь идёт о водителе», — сказано в сообщении.

Водителем Lexus был мужчина 1983 года рождения.

Напомним, что авария произошла под Поспелихой 3 января. Водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку.

Изначально сообщалось о трёх погибших, затем в ГИБДД уточнили, что погибли четыре человека: водитель и пассажиры «Лады», среди которых двое детей.