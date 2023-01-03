В ГИБДД подтвердили информацию о смерти двух детей в аварии в Алтайском крае

Всего в результате происшествия погибли четыре человека

03 января 2023, 15:07, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В ГИБДД прокомментировали информацию о смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Сообщения о гибели детей оказались достоверными.

«Предварительно установлено, что водитель — мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110 и двигаясь со стороны города Рубцовска в направлении города Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300», — сказано в сообщении.

В результате погиб водитель автомобиля «Лада», а также его пассажиры: женщина 1989 года рождения и дети 2009 и 2011 годов рождения.

Водитель иномарки и двое пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы.