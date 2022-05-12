Число жертв ДТП с автобусом в Бийске выросло до четырех

В центральной горбольнице Бийска скончался пациент, госпитализированный после ДТП с участием автобуса и «Жигулей». Таким образом, число жертв аварии выросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Напомним, происшествие случилось ночью 11 мая на улице Загородной в районе дома № 5. По данным полиции, лишённый прав водитель отечественного авто во время движения выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Три человека — автомобилист и два пассажира — погибли на месте. Ещё одного пассажира госпитализировали. Свидетели отмечали, что участники аварии в легковом авто были пьяны.