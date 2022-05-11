Три человека погибли при столкновении «Жигулей» и автобуса в Бийске

Легковой автомобиль «Жигули» залетел под автобус в районе училища № 46 в Бийске, сообщил паблик «Бийск 22» утром 11 мая.

По информации очевидцев, водитель легковушки и два пассажира сзади — парень и девушка — погибли на месте. Ещё один молодой человек, который сидел на переднем сиденье, выжил, но был зажат.

Свидетели инцидента уточняют, что участники аварии в легковом авто были пьяны.

О текущем состоянии пострадавшего и других подробностях происшествия не уточняется.

Напомним, 10 мая под Барнаулом в жёстком ДТП погиб водитель BMW.