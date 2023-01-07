Что известно о нападении собаки на женщину в Барнауле и какая судьба ждёт пса?

Огромный алабай загрыз свою хозяйку на улице Боровой

07 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: "Википедия"

Большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как сообщают очевидцы, трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января. Рассказываем, что известно об инциденте и какая судьба теперь ждёт пса.

Что произошло?

Собака напала на 58-летнюю женщину на улице. По словам очевидцев в соцсетях, прибывшие на место происшествия медики пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи. По словам источника, у горожанки было множество укусов, а также повреждена аорта.

Что говорят в правоохранительных органах?

Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летней женщины в городе Барнауле. Следователями СК проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Что будет с собакой?

По данным краевого Следкома, собака уже нейтрализована. Каким способом это произошло — в ведомстве не уточняют.