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Что известно о нападении собаки на женщину в Барнауле и какая судьба ждёт пса?

Огромный алабай загрыз свою хозяйку на улице Боровой

07 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото:
Фото: "Википедия"

Большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как сообщают очевидцы, трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января. Рассказываем, что известно об инциденте и какая судьба теперь ждёт пса.

Что произошло?

Собака напала на 58-летнюю женщину на улице. По словам очевидцев в соцсетях, прибывшие на место происшествия медики пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи. По словам источника, у горожанки было множество укусов, а также повреждена аорта.

Что говорят в правоохранительных органах?

Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летней женщины в городе Барнауле. Следователями СК проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Что будет с собакой?

По данным краевого Следкома, собака уже нейтрализована. Каким способом это произошло — в ведомстве не уточняют.

 

Комментарии 26

  • Бабку похоронят вместе с собакой, через дорогу, в лесу Там и людей и хомячков хоронят
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, какая она тебе "бабка"? Что за хамство.
    07 января, Гость   Ответить
  • никогда нельзя знать точно что в голове у зверя... Большие при этом в двойне опасны( хотя часто красивые и милые... Вот запретил бы больших собак без прохождения специального обкчения!
    07 января, Гость   Ответить
  • Уже не первый раз подобное, животное есть животное, даже человек частенько свое животное пробуждает, что уж говорить о собаках?
    07 января, Гость   Ответить
  • Зачем алабай в городе? -Волков и медведей нет.
    07 января, Гость   Ответить
  • Со слов людей с того района, кто принимал некоторое участие в экшене, в деле очень много странностей. И подпертые изнутри двери. И почти полное отсутствие одежды на пострадавшей. Собак сосед запер в вольере. Но потом они как-то оказались на улице и со стороны неслись на полицейских у дома, при этом их (двух алабаев) в порядке самозащиты застрелили. Эксперты должны разобраться, что произошло на самом деле. (с) на правах слухов
    07 января, Гость   Ответить
  • "Собака напала на 58-летнюю женщину на улице" - это ложь. Дома
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты плохой-так нельзя
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, 58 лет это по твоему бабка?
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, очень смешно, ляпнул как в воду перднул.
    07 января, Гость   Ответить
  • к чему такие заголовки, если ничего не известно. что произошло то? на ровном месте на хозяев не нападают.
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, бойцовские собаки должны быть запрещены в России и необходим срочный Закон.
    07 января, Гость   Ответить
  • Придурок. 58 это ещё не бабка, и относись уважительно к женщине. Неучи откуда вы боретесь. Дать бы тебе по лбу, чтоб моз на место встал. Щегол.
    07 января, Гость   Ответить
  • Бабку похоронят вместе с собакой, через дорогу, в лесу Там и людей и хомячков хоронят-----Совсем чердак течет, недохомячок?
    07 января, Гость   Ответить
  • как она обращалась с собакой так и собака поступила с ней. с любой собакой бойцовой или нет нужно заниматься и обучать только с лаской. у доброго хозяина не будет злобного пса. а если привязывать его не кормить и бить не то что пес любой озвереет. собаку жаль при жизни ничего хорошего не видела а могла бы жить в любящей семье
    07 января, Гость   Ответить
  • Сама вскормила такого волкодава!!! Все шуточки им. Любителям таких псов!!!
    08 января, Гость   Ответить
  • "как она обращалась с собакой так и собака поступила с ней." ---- Гость, какая же вы наивная... и совершенно не понимаете собак. Собака зачастую выбирает в семье ОДНОГО хозяина (например, мужчину). И признает только его как вожака. Остальные для нее - члены ее своры/стаи. Которых она и защищает от чужаков, но может и проучить, рыча или кусая. И мало ли что может не понравится собаке - вовремя не подали еду, не кинулись с ней гулять и т.д.
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, хорошо известно как с собаками надо, а как люди с людьми должны? Люди с людьми как СОБАКИ, или даже хуже !!!
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ты дедка!!!запретить таких огромных собак держать в доме! В охрану их или к тем кто называет 58 летних" бабкой"
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы сами мало что смыслите в собаках..такой бред несёте..пиндец Единственное с чем соглашусь..нельзя доверять собак идиотам..
    08 января, Гость   Ответить
  • Какие бессердечные люди и грубые высказывания, а где милосердие
    08 января, Гость   Ответить
  • Радуйтесь, что не вы и ваши дети на ее месте оказались.
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, алабай не бойцовская собака
    08 января, Гость   Ответить
  • Амик, решите вопрос с рекламой! Ну перекрывает же весь текст новости... совсем не уважаете читателей? Продались рекламодателю за 25 серебрянников?
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, это вы мне пишите, что я бред несу? :-) про то, что собака только одного члена семьи признает за вожака? А вы хоть что-то про собак знаете? Или только уси-пуси с ними любите?
    08 января, Гость   Ответить
  • "Какие бессердечные люди и грубые высказывания, а где милосердие" ---- Гость, мне лично больно читать такие новости. И я лично считаю, что брать собак могут только люди с большой ответственностью, осознающие, что их нужно дрессировать, ими нужно заниматься, о них нужно заботиться. И что не должно быть бездомных собак! Нельзя вот как делает "Ласка" полечить собачку, а потом выпустить ее обратно на улицу.
    08 января, Гость   Ответить
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