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Огромная собака в Барнауле загрызла свою хозяйку насмерть

Женщина умерла от потери крови

07 января 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: gas-kvas.com
Фото: gas-kvas.com

Большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января.

Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи. По словам источника, у пострадавшей было множество укусов, а также повреждена аорта. Как сообщают участники сообщества, погибшая была хозяйкой собаки. Никаких официальных комментариев со стороны полиции о происшествии в настоящее время не поступало.

Отметим, что в 2008 году 80-летнюю жительницу Барнаула загрызла домашняя собака. В итоге агрессивное животное усыпили.

Комментарии 10

  • Наминантка на "ПремиюДарвина"
    07 января, Гость   Ответить
  • Да гет, ну что аы, не могла домашняя собачка человека загрызть, тем более, хозяйку... Не гаговаривайте на пёсика!
    07 января, Гость   Ответить
  • Да гет, ну что аы, не могла домашняя собачка человека загрызть------ конечно нет! Вот сын мать зарубить или муж жену задушить и на куски - вот это не вызывает у вас такого удивления, да ведь? Собаку нужно не просто держать, но еще и любить, они очень это чувствуют. А некоторые только за поводок дергать в дело и без дела способны...
    07 января, Гость   Ответить
  • А ты номинант на звание ишака? Бывает, животные, как и люди, сходят с ума. В Новосибирске сиамский кот кинулся на любимого хозяина и впился зубами ему в пах (был выброшен на асфальт с 12 этажа). В Барнауле алабай не пустил во двор хозяйку с дочерью, они дождались мужа, тот попробовал поставить пса на место, безрезультатно (взял у соседа ружье и застрелил своего алабая).
    07 января, Гость   Ответить
  • Ща зоошизы проснутся...
    07 января, Гость   Ответить
  • Аорта???? Вы реально????
    07 января, Гость   Ответить
  • Аорта-самый большой кровеносный сосуд внутри тела человека. Собака грудную клетку вскрыла что ли? Или все внутренности вырвала....
    07 января, Гость   Ответить
  • Сколько воротников из пёсика выйдет на пОльта?
    07 января, Гость   Ответить
  • Алабай вскрыть грудную клетку может, если он не только покусал а потом грыз ее, был у меня дог очень давно для него подобные кости были на проблема, так что скорее всего псина почувствовав кровь все выше описанное сделала
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, Уже.
    07 января, Гость   Ответить
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