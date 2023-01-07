Огромная собака в Барнауле загрызла свою хозяйку насмерть

Женщина умерла от потери крови

07 января 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: gas-kvas.com

Большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января.

Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи. По словам источника, у пострадавшей было множество укусов, а также повреждена аорта. Как сообщают участники сообщества, погибшая была хозяйкой собаки. Никаких официальных комментариев со стороны полиции о происшествии в настоящее время не поступало.

Отметим, что в 2008 году 80-летнюю жительницу Барнаула загрызла домашняя собака. В итоге агрессивное животное усыпили.