Что известно об исчезновении руководителя «Жилфонда» в Барнауле и какие заявления пишут потерпевшие?

В барнаульском «Жилфонде» прокомментировали исчезновение регионального директора

26 декабря 2022, 12:14, Ирина Киселева

Фото: скриншот с 2gis.ru

Агентство недвижимости «Жилфонд» в Барнауле ведет прием заявлений и устанавливает сумму ущерба клиентов, которые на период сделок хранили в компании деньги. Об этом корреспонденту amic.ru сообщила брокер отдела продаж Татьяна Тагильцева. На момент публикации от барнаульцев поступило четыре заявления о компенсации.

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле исчезла алтайский региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд» Людмила Авдюхина, ее муж, который занимает в компании должность руководителя отдела продаж, и их несовершеннолетняя дочь. Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить крупную сумму средств, которые клиенты хранили на период заключения сделок в агентстве с использованием индивидуальных ячеек. Об этом amic.ru рассказал на условиях анонимности один из риелторов. По словам источника, сумма ущерба порядка 50 миллионов рублей. Однако указанную сумму в агентстве не подтверждают.

«Точная сумма ущерба уточняется. ООО „Жилфонд Барнаул“ с каждым из пострадавших работает в индивидуальном порядке. Идет прием заявлений. В ближайшее время эта ситуация будет разрешена. Директор агентства недвижимости „Жилфонд“ в Новосибирске Александр Чернокульский пообещал, что на улице и без денег люди не останутся», — сообщила Татьяна Тагильцева.

Сам Александр Чернокульский в комментарии под первой новостью об исчезновении Авдюхиной на amic.ru сообщил, что ООО «Жилфонд Барнаул» в ближайшее время решит вопросы со всеми клиентами, пострадавшими от действия недобросовестного сотрудника. Он также уточнил, что сумма в 50 миллионов неверная. О каком ущербе идет речь пока вопрос остается открытым.

Собеседница агентства уточнила, что Авдюхина не вышла на работу 19 декабря. Так как на этот день с ее участием было запланировано несколько сделок, коллеги попытались с ней связаться. Но на звонки она не отвечала, в мессенджерах сообщения не доставлялись. Не удалось установить связь с ее супругом и ребенком. Тогда было принято решение подать заявление о розыске в полицию.

«В тот же день, 19 декабря, я от себя как брокер написала заявление об исчезновении руководителя. 22 и 23 декабря в офисе прошли следственные мероприятия. Сейчас идет активное сотрудничество со следствием. На данный момент, связь с Авдюхиными так и не удалось установить. Информацией о том, что семья уехала за границу, я не располагаю», — отметила Татьяна Тагильцева.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, на дату 23 декабря в отдел полиции по Индустриальному району на имя руководителя агентства недвижимости всего поступило три заявления. Сейчас идёт проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.