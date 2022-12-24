Пропала с 50 миллионами? В Барнауле разыскивают исчезнувшую директрису агентства «Жилфонд»

В полиции подтвердили, что на имя директора от граждан поступило три заявления. Идёт проверка

24 декабря 2022, 09:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

В Барнауле не могут найти алтайского регионального директора агентства недвижимости «Жилфонд». Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить порядка 50 миллионов рублей, которые клиенты хранили на период заключения сделок в агентстве с использованием индивидуальных ячеек. Об этом amic.ru рассказал на условиях анонимности один из риелторов.

Информация официально не подтверждена, однако сообщается, что в офисе уже прошли обыски. Сейчас местонахождение руководителя неизвестно. По неподтверждённым данным, она уехала за границу вместе с мужем и ребёнком. Установить связь с ней никому не удалось.

Другой риелтор из Барнаула также подтвердил информацию об исчезновении регионального директора и сумме ущерба клиентов, которые сейчас остались и без денег, и без недвижимости. По его данным, в агентстве действительно предлагали услуги по типу банковских ячеек на период сделки.

«Они говорили: мы защищаем интересы клиента. Сделка пройдёт, мы передадим деньги. Мы с клиентом отказались от такого предложения, это же не кредитная организация. Мы всё проводили официально через банк. Толком никто ничего не знает, но говорят, что уже поданы заявления в правоохранительные органы», — сообщил риелтор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru подтвердили, что в отдел полиции по Индустриальному району на имя руководителя агентства недвижимости на данный момент поступило три заявления. Сейчас идёт проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

В самом агентстве комментировать эту тему корреспонденту amic.ru отказались. Одна из менеджеров по продажам на условиях анонимности сообщила, что говорить об этом с представителями СМИ им запретили, а все комментарии можно получить в новосибирском филиале. Но и там 23 декабря никого в пресс-службе не оказалось, на горячей линии попросили перезвонить в понедельник.

По информации источников amic.ru, в Барнаул из Новосибирска для урегулирования этой ситуации прибыл директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александр Чернокульский. Пострадавшим клиентам деньги обещали вернуть, но когда это произойдёт, пока тоже неизвестно. О количестве вероятных пострадавших также информации нет.