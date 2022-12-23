Чтобы задержать высокопоставленного полицейского, в Новосибирск вызвали СОБР из Барнаула

Правоохранителя подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса

23 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске задержали начальника Центрального ОЭБиПК Управления МВД РФ майора полиции Александра Умерова, пишет NGS.ru.

По информации источников издания, высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса.

Задержание осуществляли сотрудники московского УСБ ГУ МВД РФ, местного ФСБ и в качестве силовой поддержки — спецгруппа из другого города.

«По моим данным, „тяжёлые“, в смысле — спецгруппа, ехали из Барнаула. Они, говорят, даже не знали, кого едут задерживать, потому что всё было засекречено. Говорят, деньги с „игорки“ заносились на самый верх», — рассказал изданию один из источников.

В региональном СК сообщили, что у них «в производстве нет таких дел», а в полиции не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию.