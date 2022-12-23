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Чтобы задержать высокопоставленного полицейского, в Новосибирск вызвали СОБР из Барнаула

Правоохранителя подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса

23 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирске задержали начальника Центрального ОЭБиПК Управления МВД РФ майора полиции Александра Умерова, пишет NGS.ru.

По информации источников издания, высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса.

Задержание осуществляли сотрудники московского УСБ ГУ МВД РФ, местного ФСБ и в качестве силовой поддержки — спецгруппа из другого города.

«По моим данным, „тяжёлые“, в смысле — спецгруппа, ехали из Барнаула. Они, говорят, даже не знали, кого едут задерживать, потому что всё было засекречено. Говорят, деньги с „игорки“ заносились на самый верх», — рассказал изданию один из источников.

В региональном СК сообщили, что у них «в производстве нет таких дел», а в полиции не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию.

Комментарии 7

  • Из рассказа получается в Новосибирске все мусора предатели Они бы своего вязать не стали Хорошо ещё что аульских полицаев в шишки не исколотили Задержанного нужно везти в Бурятию, так как нский ФСИНуже может начать копать подкоп, под СИЗО с целью высвобождения "своего"
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Задержанного нужно везти в Бурятию === Так его в Москву увезти могут, не зря же: "Задержание осуществляли сотрудники московского УСБ ГУ МВД РФ..."
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Так его в Москву увезти могут, И пристрелить "при попытке бегства"?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, И пристрелить --- Не исключено)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Пусть везут в Бурятию А наш СОБР пусть сходит в Зоопарк покататся на метре и домой, медалями и орденами звеня
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А наш СОБР === Вы что то имеете против нашего СОБРа???
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Против вашего ни чего не имею Если вы СОБеровец
    23 декабря, Гость   Ответить
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