Чувства прошли. Рубцовчанка сожгла пожилого любовника в его же автомобиле

41-летняя жительница Рубцовска, которую задержали по подозрению в убийстве мужчины и поджоге автомобиля, «избавлялась» от любовника. Подробности происшествия раскрыл Telegram-канал Mash Siberia.

Вечером 6 июня рядом с селом Сросты проезжающий мимо водитель увидел горящий Nissan. Когда пожар удалось потушить, в салоне автомобиля нашли останки 68-летнего Владимира Дубинина из села Веселоярск. По версии следствия, его убила 41-летняя любовница из Рубцовска Евгения Семыкина, которая встречалась с ним около пяти лет. Выяснилось, что женщина хотела расстаться с пожилым ухажёром, поскольку он вызывал у неё «отвращение».

Накануне происшествия Владимир предложил Евгении встретиться, и та попросила купить бензин по дороге. На свидании женщина предложила устроить ролевую игру и пристегнула любовника наручниками, а после облила салон горючим и подожгла. При этом Семыкина сама получила ожоги, с которыми обратилась в больницу.