Соцсети: в Алтайском крае по подозрению в убийстве мужчины и поджоге машины задержали женщину

41-летнюю жительницу Рубцовска задержали по подозрению в убийстве мужчины из села Веселоярск Рубцовского района.

По данным сообщества «Инцидент Рубцовск», тело именно этого мужчины нашли в сгоревшем автомобиле вечером 6 июня возле села Сросты Егорьевского района.

Правоохранители выясняют мотив и обстоятельства случившегося.

Ранее жительница Бийского района зарезала 59-летнего мужа, который любил выпить и постоянно её избивал.