Соцсети: в Алтайском крае по подозрению в убийстве мужчины и поджоге машины задержали женщину
Правоохранители выясняют мотив и обстоятельства произошедшего
8 июня 2022, 12:40, Никита Черников
41-летнюю жительницу Рубцовска задержали по подозрению в убийстве мужчины из села Веселоярск Рубцовского района.
По данным сообщества «Инцидент Рубцовск», тело именно этого мужчины нашли в сгоревшем автомобиле вечером 6 июня возле села Сросты Егорьевского района.
Правоохранители выясняют мотив и обстоятельства случившегося.
Ранее жительница Бийского района зарезала 59-летнего мужа, который любил выпить и постоянно её избивал.
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