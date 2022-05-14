Деревянное кафе сгорело в барнаульском парке
Пожар случился минувшей ночью
14 мая 2022, 10:09, Никита Черников
Сильный пожар случился в барнаульском парке «Эдельвейс» в ночь на 14 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидцев, там загорелось деревянное кафе. На месте происшествия работали пожарные.
Информации о пострадавших нет. Причины пожара, его площадь и наличие погибших уточняется.
Ранее в Алтайском крае при пожаре погибла 13-летняя девочка, следователи завели уголовное дело.
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