Деревянное кафе сгорело в барнаульском парке

Сильный пожар случился в барнаульском парке «Эдельвейс» в ночь на 14 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, там загорелось деревянное кафе. На месте происшествия работали пожарные.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара, его площадь и наличие погибших уточняется.

Ранее в Алтайском крае при пожаре погибла 13-летняя девочка, следователи завели уголовное дело.