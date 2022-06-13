Девушку избили и изнасиловали в Новоалтайске

В Новоалтайске молодой человек избил и изнасиловал девушку, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ориентировку предполагаемого злоумышленника.

По данным паблика, происшествие случилось 9 июня в одной из квартир дома на улице Вагоностроительной.

«В совершении данного преступления подозревается и разыскивается 20-летний ранее судимый житель села Зудилово», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал свою 30-летнюю возлюбленную на территории базы отдыха и объявил о её пропаже.