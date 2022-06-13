Девушку избили и изнасиловали в Новоалтайске
Полиция разыскивает подозреваемого
13 июня 2022, 14:00
В Новоалтайске молодой человек избил и изнасиловал девушку, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ориентировку предполагаемого злоумышленника.
По данным паблика, происшествие случилось 9 июня в одной из квартир дома на улице Вагоностроительной.
«В совершении данного преступления подозревается и разыскивается 20-летний ранее судимый житель села Зудилово», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что мужчина зарезал свою 30-летнюю возлюбленную на территории базы отдыха и объявил о её пропаже.
Комментарии
Новости партнеров