Мужчина зарезал сожительницу на алтайской базе отдыха

В Алтайском крае 40-летний мужчина зарезал 30-летнюю сожительницу, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Происшествие случилось на базе отдыха «Лесная сказка» в селе Новоегорьевское, где пара жила и работала.

После распития спиртного они поссорились и мужчина ударил возлюбленную не меньше пяти раз ножом в область живота и шеи. Затем завернул тело в полиэтиленовый мешок, спрятал в подпол и объявил погибшую в розыск как без вести пропавшую.

Злоумышленника разоблачили во время оперативно-разыскных мероприятий. Он уже дал признательные показания.

Ранее жительница Рубцовска сожгла пожилого знакомого в машине.