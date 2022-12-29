Девятибалльные пробки образовались в Барнауле еще до конца рабочего дня

Сложности с проездом есть и в центре, и в спальной части краевой столицы

29 декабря 2022, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула вечером в четверг, 29 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», еще до окончания рабочего дня пробки собрались на проспекте Строителей, Ленина, улице Цеховой, Молодежной и переулке Ядринцева.

Затруднено движение не только в центре, но и на объездной дороге — пробка собирается на улице Кутузова и шоссе Ленточный бор. Также сложности с проездом есть в Индустриальном и Ленинском районе — местами «стоит» Попова, улица Балтийская, Малахова, Власихинская.