До 20 лет колонии грозит парню с девушкой из Барнаула, которые в погоне за лёгкими деньгами начали делать закладки

В Барнауле полицейские задержали 21-летнего парня и его 18-летнюю сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, в июле молодые люди в поисках лёгких заработков устроились закладчиками в нелегальный интернет-магазин.

«Постоянного места работы они не имели, поэтому и решили несколько раз в неделю делать закладки... Они были задержаны на улице при попытке сбыть наркотические средства», — рассказали в ведомстве.

Полицейские изъяли у них 71 свёрток «синтетики». Кроме того, в арендованной ими квартире нашли ещё 250 граммов наркотиков, а также весы, упаковку, сотовые телефоны и респираторы.

Общая масса изъятого — больше 300 граммов.

«Вместо ожидаемой прибыли сожители заработают внушительный срок заключения — до 20 лет лишения свободы», — подчеркнули в МВД.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Барнауле задержали иностранцев с 626 свёртками героина и «синтетики».