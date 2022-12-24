До 22 человек выросло число погибших при пожаре в кемеровском приюте

Шестеро человек числятся пострадавшими, двое из них — в тяжёлом состоянии

24 декабря 2022, 16:30, Никита Черников

Кадр из видео: t.me/mchs_official

Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 22, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Как отметили в ведомстве, тела ещё двух человек нашли при осмотре места происшествия.

Напомним, частный приют, который не был официально зарегистрирован, сгорел в ночь на 24 декабря на Таврической улице в столице Кузбасса.

Помимо 22 погибших, шесть человек пострадали, двое из них получили ожоги и находятся в тяжёлом состоянии.