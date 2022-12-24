Что известно о пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове?

В огне погибли 22 человека

24 декабря 2022, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Частный дом престарелых, который не был официально зарегистрирован, сгорел в ночь на 24 декабря в Кемерове. В результате пожара есть погибшие и пострадавшие. Всё, что на данный момент известно об этом происшествии, рассказываем на amic.ru.

Что произошло в Кемерове?

Пожар в двухэтажном доме на Таврической улице вспыхнул в начале второго часа ночи 24 декабря. Сообщение о возгорании поступило в МЧС только в 03:30. К моменту приезда спасателей уже полыхала кровля здания. По деревянным перекрытиям и утеплителю из пенопласта огонь распространялся молниеносно, сообщает ngs42.ru.

Пламя охватило площадь 180 квадратных метров. В результате второй этаж сгорел и обрушился, пишет РИА Новости.

Утром появилась информация, что пожар унёс жизни 20 человек. Позже появилась информация, что под завалами обнаружили еще два тела, число погибших выросло до 22. Ещё шесть человек пострадали. Всем им оказана медицинская помощь. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.

На месте идёт разбор завалов.

Что стало причиной пожара?

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что причиной пожара стало неправильное обращение с печью.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура региона проводит проверку.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в Telegram-канале пообещал после этого ЧП провести проверку всех домом престарелых в регионе.

Что было в этом доме?

Информация противоречивая. Известно, что его сдавали в аренду. Следователи уже нашли собственницу здания, где произошёл пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы МЧС России, арендаторы организовали здесь частный дом престарелых. По сведениям Telegram-канала Mash Siberia, на Таврической находился магазин кормов для животных и приют для бездомных, который содержал пастор евангельской церкви. На ночлег здесь пускали всех нуждающихся.

В МЧС уточняют, что им об этом социальном приюте стало известно ровно год назад. Ведомство добивалось проведения внеплановой проверки, так как такие объекты входят в чрезвычайно высокую категорию риска. Прокуратура включила его в план проверок на 2023 год.

7 декабря инспектор Госпожнадзора прибыл на Таврическую с инспекционным визитом, но в само здание его не пустили.