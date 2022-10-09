Два автомобиля такси столкнулись ночью в Барнауле

Авария с участием двух автомобилей такси произошла ночью в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Инцидент произошёл около моста на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Строителей.

Одна иномарка протаранила другую в бок. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле маршрутка столкнулась с кроссовером.