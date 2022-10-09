Два автомобиля такси столкнулись ночью в Барнауле
Из-за аварии одна полоса движения по направлению в центр города оказалась перекрыта
9 октября 2022, 10:38, Илья Звягинцев
Авария с участием двух автомобилей такси произошла ночью в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Инцидент произошёл около моста на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Строителей.
Одна иномарка протаранила другую в бок. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Барнауле маршрутка столкнулась с кроссовером.
Комментарии
Новости партнеров