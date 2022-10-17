Два человека погибли и 15 пострадали в Ейске после падения самолёта

В Ейске при падении самолёта Су-34 погибли два человека, ещё 15 пострадали, сообщает ТАСС.

«Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолёта в Ейске», — рассказали в региональном МЧС.

В правительстве региона отметили, что в Ейской ЦРБ развернули 11 коек реанимации и восемь операционных, сообщил заместитель губернатора.

Как уточняет РИА Новости, в пострадавшем доме проживает 600 человек, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился установить местонахождение каждого.

Напомним, военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.