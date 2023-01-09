Два человека погибли в аварии с самолетом Ан-2 в Ненецком автономном округе
Авария произошла в 10 км от посёлка Каратайка, всего на борту находились 10 пассажиров
09 января 2023, 20:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Самолёт Ан-2 с пассажирами на борту совершил жёсткую посадку в Ненецком автономном округе из-за обледенения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительной информации, погибли два человека.
Авария произошла в 10 км от посёлка Каратайка, всего на борту находились 10 пассажиров, один из которых сумел дозвониться до оперативных служб.
В экстренных службах уточнили, что судно следовало из Учкара в Нариман. Обстоятельства аварии выясняются. Информацию о чрезвычайном происшествии также подтвердили в региональном МЧС.
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