Два человека погибли в аварии с самолетом Ан-2 в Ненецком автономном округе

Авария произошла в 10 км от посёлка Каратайка, всего на борту находились 10 пассажиров

09 января 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самолёт Ан-2 с пассажирами на борту совершил жёсткую посадку в Ненецком автономном округе из-за обледенения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительной информации, погибли два человека.

Авария произошла в 10 км от посёлка Каратайка, всего на борту находились 10 пассажиров, один из которых сумел дозвониться до оперативных служб.

В экстренных службах уточнили, что судно следовало из Учкара в Нариман. Обстоятельства аварии выясняются. Информацию о чрезвычайном происшествии также подтвердили в региональном МЧС.