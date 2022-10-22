Два человека погибли в результате обстрела города Щебекино в Белгородской области. Об этом заявили местные власти.

Также сообщается о том, что около 15 тысяч человек остались без света. На проведение ремонтных работ потребуется пять-шесть часов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял о том, что в результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры.