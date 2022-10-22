Город Щебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел

Город Щебекино в Белгородской области обстреляли. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Отметим, что 21 октября снаряд попал в промышленное предприятие в Щебекинском округе. Ещё один снаряд попал в подстанцию, из-за чего на некоторое время возникли перебои с электричеством.

Ранее сообщалось о том, что сразу в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Местные жители рассказали о перебоях с электричеством и связью.