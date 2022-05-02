Два грузовика и «Волга» столкнулись в Алтайском крае
Очевидцы сообщают о двух погибших
2 мая 2022, 15:04, Никита Черников
КамАЗ, «Волга» и «ГАЗон» столкнулись в Алтайском крае 2 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидцев, авария случилась по дороге в сторону Павловска. Участок в результате ДТП оказался перекрыт, и водители были вынуждены объезжать по обочине.
«Предположительно, в ДТП погибли два человека: мужчина с супругой, которые находились в „Волге“», — говорится в сообщении.
Согласно кадрам с места происшествия, от удара у легкового автомобиля оторвало переднюю часть. На месте работают полицейские и пожарные. Подробности уточняются.
Напомним, 1 мая при опрокидывании иномарки в Рубцовском районе пострадали пять человек, в том числе 16-летний подросток.
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