Два грузовика и «Волга» столкнулись в Алтайском крае

КамАЗ, «Волга» и «ГАЗон» столкнулись в Алтайском крае 2 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, авария случилась по дороге в сторону Павловска. Участок в результате ДТП оказался перекрыт, и водители были вынуждены объезжать по обочине.

«Предположительно, в ДТП погибли два человека: мужчина с супругой, которые находились в „Волге“», — говорится в сообщении.

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Согласно кадрам с места происшествия, от удара у легкового автомобиля оторвало переднюю часть. На месте работают полицейские и пожарные. Подробности уточняются.

Напомним, 1 мая при опрокидывании иномарки в Рубцовском районе пострадали пять человек, в том числе 16-летний подросток.