Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Алтайском крае

Пять человек получили травмы при опрокидывании легкового автомобиля в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Авария случилась 1 мая около 08:05 на подъезде к посёлку Пушкино.

Со слов очевидцев, 24-летний пьяный водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и слетел с дороги, где автомобиль перевернулся.

Автомобилиста госпитализировали. Четыре пассажира — 16, 18, 21 и 23 лет — также получили травмы.

30 апреля в Алтайском крае на трассе Барнаул — Алейск автобус упал на бок при столкновении с легковушкой.