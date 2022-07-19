Два трамвая столкнулись в Барнауле на Докучаево. Как рассказали в ОГИБДД, пострадавших в инциденте нет.

Причина инцидента пока неизвестна. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Новости

Происшествия Трамвайные пути на улице Попова оказались частично перекрыты из-за аварии

Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина пострадал в ДТП с наездом трамвая на пешехода на улице Антона Петрова в Барнауле. Водитель трамвая сбила мужчину, в результате чего он едва не лишился руки.