Две машины столкнулись на пересечении улиц Антона Петрова и Островского в Барнауле

Автомобили сбили забор

21 января 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Островского и Антона Петрова в Барнауле, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

На опубликованных кадрах можно заметить, что в результате столкновения машины сбили забор и оказались в сугробе.

При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.