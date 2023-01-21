Две машины столкнулись на пересечении улиц Антона Петрова и Островского в Барнауле
Автомобили сбили забор
21 января 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Островского и Антона Петрова в Барнауле, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
На опубликованных кадрах можно заметить, что в результате столкновения машины сбили забор и оказались в сугробе.
При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.
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