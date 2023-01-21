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Две машины столкнулись на пересечении улиц Антона Петрова и Островского в Барнауле

Автомобили сбили забор

21 января 2023, 14:30, ИА Амител

Фото:
Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Островского и Антона Петрова в Барнауле, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

На опубликованных кадрах можно заметить, что в результате столкновения машины сбили забор и оказались в сугробе.

При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.  

 

Комментарии 4

  • Кто-то решил: "хрен ты у меня проскочишь!"
    21 января, Гость   Ответить
  • Неделю назад там Кашкай висел на погнутом заборе...
    21 января, Гость   Ответить
  • На этом перекрестке каждый второй водитель, точнее водятел выезжает (с Островского по направлению к церкви через трамвайные пути) на перекретсок для поворота на лево, когда тот заполнен, и создает "коробочку" . Когда по Островского загорается красный, перекресток заполнен в обоих направлениях движения. У водятлов есть примерно секунд 7 до того, пока АП начнет движение. И за это время надо разрулить затор. В итоге эти балбесы, которые выехали на перекрёсток, перегородили АП, начинают давить на газ в надежде успеть. Первые двое, ну трое вполне комфортно успевают проехать (повернуть налево), а остальные на грани фола. Думаю, что этот крендель на седане (у который в забор впилися) и есть тот самый балбес, который выезжал на грани фола - не успел.
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, читайте ПДД. Там ясно сказано: "... водитель, выехавший на перекресток на зеленый сигнал светофора, должен покинуть его при любом сигнале светофора. Другие водители обязаны дать ему завершить маневр". Так, что стоял по АП, должны уступить и дать проехать тем, кто выехал на перекресток для поворота налево и пропускал встречку. Вообще-то это правило у нас в городе до сих пор большинством соблюдалось. Очень плохо, что некоторые берут пример с Краснодара и прочих городов, где только так бьют в зад при такой ситуации.
    21 января, Гость   Ответить
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