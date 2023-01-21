Школьника сбили в алтайском городе

Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому переходу

21 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске водитель легкового автомобиля сбил школьника, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".

Происшествие случилось 21 января на улице Октябрьской на нерегулируемом пешеходном переходе в районе 24-го лицея.

Пострадавшего подростка 2009 года рождения доставили в больницу. О его состоянии информации нет.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.