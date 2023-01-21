Школьника сбили в алтайском городе
Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому переходу
21 января 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске водитель легкового автомобиля сбил школьника, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".
Происшествие случилось 21 января на улице Октябрьской на нерегулируемом пешеходном переходе в районе 24-го лицея.
Пострадавшего подростка 2009 года рождения доставили в больницу. О его состоянии информации нет.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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