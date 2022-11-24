Движение по Старому мосту закроют из-за поломки ограничителя
Конструкция обрушилась не полностью, но вверху надломилась и повисла над проезжей частью
24 ноября 2022, 10:15, Илья Звягинцев
В Барнауле перекроют движение у Старого моста из-за поломки ограничителя. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 ноября. Водитель грузовика, превышающего разрешённые размеры, проехал под ограничителем и сломал его.
Конструкция обрушилась не полностью, однако верхняя её часть повисла над дорогой.
Для того чтобы отремонтировать повреждённую конструкцию, 24 ноября с 10:30 до 12:30 движение по Старому мосту будет ограничено.
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