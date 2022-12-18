Двое детей погибли при пожаре в селе Хреновом

Ещё четверых детей родители успели вывести из горящего дома

18 декабря 2022, 16:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В селе Хреновом в Воронежской области при пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает региональный СК.

«Около половины третьего ночи в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Смоленской села Хренового Бобровского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 11-летнего мальчика и его трёхлетней сестры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ещё четверых детей родители смогли вывести из горящего дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».