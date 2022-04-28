Экс-директора барнаульской школы оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она отняла у сотрудников 1,7 млн
Женщина подписывала документы о начислении учителям дополнительных выплат, после чего они отправляли эти деньги ей
Бывшего директора одной из барнаульских школ осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СК.
С 2019 по 2021 год женщина подписывала документы о выплатах учителям за дополнительную нагрузку, а поступающие им деньги просила вернуть на нужды школы. Таким образом она завладела суммой, превышающей 1,7 млн рублей.
В ходе предварительного следствия экс-руководитель полностью признала свою вину. Суд учёл все обстоятельства и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Также обвиняемую уволили с занимаемой должности.
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