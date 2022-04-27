В Алтайском крае будут судить двух предпринимателей за мошенничество на 12 млн рублей

В Алтайском крае двое предпринимателей предстанут перед судом за крупное мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным «Банкфакса», один из обвиняемых — экс-депутат барнаульской гордумы Иван Куц.

По версии следствия, в 2020-2021 годах обвиняемые, являясь руководителями двух фирм, должны были поставить оборудование для котельных в Первомайском районе стоимостью свыше 11,7 млн рублей.

Чиновник администрации муниципалитета подписал необходимые документы и рассчитался за поставку до её фактического осуществления. В итоге комплектующие так доставлены и не были, а деньги злоумышленники похитили.

Как отмечают в ведомстве, ранее в отношении чиновника завели дело по обвинению в получении взятки, оно уже рассматривается в суде.

В отношении предпринимателей также было возбуждено уголовное дело — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц, в особо крупном размере»).

По информации регионального управления СК, следователи арестовали их имущество более чем на 15 млн рублей. Материалы дела передали в суд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле будут судить главного врача «Доброго доктора» за мошенничество на 100 млн рублей.