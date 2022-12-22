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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке

Рогозин был ранен при обстреле гостиницы, где в последнее время проживали военные советники

22 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Рогозин госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.

Также ранения получили люди, сопровождающие Рогозина.

Комментарии 25

  • Звание Героя России непременно!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, минимум 3 раза
    22 декабря, Гость   Ответить
  • От лидера партии до главы Роскосмоса и военного советника, очень интересно складываются карьеры российских чиновников, видимо знания и опыт не важны.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Может там станет настоящим патриотом, а не квасным. На его совести косяки Восточного. И вообще как можно было руководить российским космосом с убеждением что "Россия отстает от США в космической отрасли в девять раз" и главное что "американцев догнать все равно не получится".
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Хотелось бы знать, в какую часть тела получено ранение.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, может там станет настоящим патриотом--по сообщению ЛЕНТЫ.РУ,Рогозин получил проникающее осколочное ранение ягодиц,а так же проникающие осколочное ранение левого бедра
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Получил ранение в область чуть ниже поясницы. Благодаря ожирению угрозы для его жизни нет.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • А куда ему попали ?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А куда ему попали ? --- Судя по всему, в голову)))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Попали в ресторан, где Рогозин отмечал день рождения [как нафиг ДР в ресторане на фронте??? дебилы]. Погиб охранник Рогозина. Ранены музыканты. Сам Рогозин написал что осколок в 1 см от позвоночника.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Угрозы для его жизни нет. Естественно, ранение в ягодицу безопасно.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • при обстреле гостиницы - а в Киеве гостиницы не обстреливают. И во Львове. Потому что наши добрые
    22 декабря, Гость   Ответить
  • У него все тело жопа, поэтому любое ранение будет в жопу.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Дни рождения возле линии фронта надо отмечать в полевых условиях, а не в ресторанах с белыми скатертями )
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Судьба - злодейка, преподнесла урок, на войне как на войне.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Подарочек на день рождения) Хорошо отпраздновали в ресторане)
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Хорошо отпраздновали в ресторане) --- Ну сейчас в больничке продолжит
    22 декабря, Гость   Ответить
  • А ресторан находится в гостинице, которую обстреляли?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Живет в Москве и жрет от пуза полуфашист и либерал на космос наш большой наклал !
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Может там станет настоящим патриотом, а не квасным. На его совести косяки Восточного. И вообще как можно было руководить российским космосом_____________ Шта? Зато он стихи красивые пишет: Из России-матушки вдаль глядят «Сарматушки» на Соединенные Шта-тушки-и-и-и(с)
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Дмитрий Рогозин ранен при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где отмечал свой день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра, - пишут СМИ. Сам Рогозин в интервью RT заявил, что был ранен в спину. "Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника» — сообщил он. Всего при обстреле ресторана погибли 2 человека, ещё 5 ранены.-------На Инцидент Барнаул статья.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Вопрос вопросов.Считается ли ранение,которое получил,сидя за столом,покрытым белой скатертью,с уставленным явствами в честь дня рождения, боевым?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вопрос вопросов. === Вопрос для детского сада, в данном конкретном случае)))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Из России-матушки вдаль глядят «Сарматушки» на Соединенные Шта-тушки-и-и-и ------------------ стихи прям как песня! вот из-за таких песен народ у нас путает понятия патриотизма и псевдопатриотизма. Еще в писании сказано что не по словам а по делам их узнаете их.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • В такое время в одном месте собрать почти всех главных ДНР да еще и московских в придачу. НКВД сразу же бы опустило в подвал организаторов этого действа и обслугу банкета.
    22 декабря, Гость   Ответить
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