Экс-министра образования Республики Алтай признали виновным в превышении должностных полномочий

Экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщают «Новости Горного Алтая».

По данным суда, ранее чиновник поручил региональному центру туризма, отдыха и оздоровления организовать работу поста спасателей на пляже озера Манжерок.

Однако к предмету деятельности этого центра подобные задачи отношения не имеют, что в итоге повлекло за собой перечисление бюджетных денег на счета компании, которая является фактическим водопользователем.

Ущерб от действий бывшего министра, который сейчас работает проректором в ГАГУ, составил 1,115 млн рублей. За превышение полномочий суд оштрафовал его на 150 тысяч, а также на два года запретил занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.

Ранее бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.