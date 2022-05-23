Экс-министра образования Республики Алтай признали виновным в превышении должностных полномочий
Бывшего чиновника оштрафовали на 150 тысяч рублей и запретили ему на два года занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе
Экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщают «Новости Горного Алтая».
По данным суда, ранее чиновник поручил региональному центру туризма, отдыха и оздоровления организовать работу поста спасателей на пляже озера Манжерок.
Однако к предмету деятельности этого центра подобные задачи отношения не имеют, что в итоге повлекло за собой перечисление бюджетных денег на счета компании, которая является фактическим водопользователем.
Ущерб от действий бывшего министра, который сейчас работает проректором в ГАГУ, составил 1,115 млн рублей. За превышение полномочий суд оштрафовал его на 150 тысяч, а также на два года запретил занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.
Ранее бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.