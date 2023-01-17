Есть пострадавший. Появились подробности массового ДТП на улице Кутузова в Барнауле

Авария случилась вечером 16 января

17 января 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал при столкновении экскаватора-погрузчика с четырьмя автомобилями на улице Кутузова в Барнауле. Массовое ДТП произошло 16 января в 20:10 в районе дома № 21. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что зачинщиком аварии стал пьяный водитель спецтехники.

"Водитель 1984 года рождения, управляя с признаками опьянения экскаватором-погрузчиком, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Freightliner под управлением мужчины 1987 года рождения, автомобилем Mitsubishi Lancer (водитель – мужчина 1993 года рождения), автомобилем Hyundai Accent (водитель – мужчина 1989 года рождения) и автомобилем Kia Soul (водитель – женщина 1980 года рождения)", – рассказали в ведомстве.

Травму получил водитель Hyundai, ему оказали медицинскую помощь в медучреждении. Не госпитализирован.

В отношении водителя экскаватора составили административный протокол за отказ проходить медосвидетельствование. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Полицейские проводят проверку.