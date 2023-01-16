Водитель иномарки протаранил забор и столб в Барнауле

На месте работают полицейские

16 января 2023, 21:13, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель иномарки протаранил столб и забор на пересечении улиц Антона Петрова и Островского в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

Согласно снимкам, на месте работают сотрудники полиции. О пострадавших в аварии не сообщается. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, что в ночь на 16 января в селе Майма 40-летний местный житель за рулём автомобиля УАЗ наехал на 26-летнего пешехода. Мужчина решил скрыться с места ДТП, однако позднее сотрудники полиции установили его личность и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств. На момент задержания он оказался пьян — по его словам, выпить он решил уже после аварии.