Фура слетела с дороги на Бийской трассе в Алтайском крае

На дорогах в Алтайском крае ситуация всё ещё остаётся сложной

06 января 2023, 16:30, ИА Амител

Авария на Бийской трассе/ Фото: Телеграм-канал "ВКурсе22"

Фура 'слетела' с проезжей части на Бийской трассе в Алтайском крае. Возможно, она столкнулась со снегоуборочным КамАЗом Грузовик снесло, КамАЗ же остался на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно. Судя по опубликованному видео, обе машины целы и получили незначительные повреждения.

Между тем в соцсетях люди сообщают о сложной дорожной обстановке в крае из-за обильных снегопадов. Очень плохая видимость на Бийской, Рубцовской и других трассах региона.

Напомним, что для всех видов транспорта остаются закрытыми три участка дорог регионального значения. Это:

К-09 (от Курьинского района до границы с Казахстаном);

К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

К-18 (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское  территория Усть-Калманского и Чарышского районов).

Для всех видов транспорта открыты дороги регионального значения К-12 (от с. Солоновка до с. Медведевка, протяжённость 39 км) в границах Смоленского, Солонешенского и Петропавловского районов и К-26 (в границах Локтевского и Третьяковского районов).