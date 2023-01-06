Фура слетела с дороги на Бийской трассе в Алтайском крае
На дорогах в Алтайском крае ситуация всё ещё остаётся сложной
06 января 2023, 16:30, ИА Амител
Фура 'слетела' с проезжей части на Бийской трассе в Алтайском крае. Возможно, она столкнулась со снегоуборочным КамАЗом Грузовик снесло, КамАЗ же остался на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».
О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно. Судя по опубликованному видео, обе машины целы и получили незначительные повреждения.
Между тем в соцсетях люди сообщают о сложной дорожной обстановке в крае из-за обильных снегопадов. Очень плохая видимость на Бийской, Рубцовской и других трассах региона.
Напомним, что для всех видов транспорта остаются закрытыми три участка дорог регионального значения. Это:
К-09 (от Курьинского района до границы с Казахстаном);
К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);
К-18 (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское территория Усть-Калманского и Чарышского районов).
Для всех видов транспорта открыты дороги регионального значения К-12 (от с. Солоновка до с. Медведевка, протяжённость 39 км) в границах Смоленского, Солонешенского и Петропавловского районов и К-26 (в границах Локтевского и Третьяковского районов).
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