НОВОСТИАвто

Какие дороги Алтайского края всё ещё закрыты для машин

Ограничение движения для всех видов транспорта остаётся на трёх участках дорог

06 января 2023, 14:25, ИА Амител

Дорога/ Фото: amic.ru
Дорога/ Фото: amic.ru

В Алтайском крае остаются закрытыми для всех видов транспорта три участка дорог регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сейчас в Алтайском крае движение ограничено на следующих участках: 

К-09 (от Курьинского района до границы с Казахстаном);

К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

К-18 (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское — территория Усть-Калманского и Чарышского районов).

По данным «Алтайавтодора», открыты для всех видов транспорта дороги регионального значения К-12 (от с. Солоновка до с. Медведевка, протяжённость 39 км) в границах Смоленского, Солонешенского и Петропавловского районов и К-26 (в границах Локтевского и Третьяковского районов).

Напомним, что на части дорог Алтайского края (в том числе на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) 5 января ограничили движение машин. На большинстве дорог ограничения уже сняли.  

 

Комментарии 3

  • от Курьи до Поспелихи такой гололед! Ну неужели ли нельзя чем-то посыпать? Кто за это отвечает?
    06 января, Гость   Ответить
  • Почему из Курьи до Барнаула не выпускают автобусы???? Как можно уехать? BlaBlaCar нет. Что делать? На работу надо людям!!!
    06 января, Гость   Ответить
  • Вот ответ: https://www.amic.ru/news/proisshestviya/pohorony-pogibshey-v-zhutkom-dtp-pod-pospelihoy-semi-s-dvumya-detmi-sostoyatsya-6-yanvarya-516055
    06 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров