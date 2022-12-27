СК выясняет, почему в Барнауле мальчик убегал от бездомных собак и сломал ногу

12-летний мальчик упал в лесополосе

27 декабря 2022, 15:07, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о получении несовершеннолетним травмы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 21 декабря в микрорайоне «Дружный» 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак.

«По данному сообщению зарегистрирована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьём ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки примут процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль прокуратура Алтайского края.