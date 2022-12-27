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СК выясняет, почему в Барнауле мальчик убегал от бездомных собак и сломал ногу

12-летний мальчик упал в лесополосе

27 декабря 2022, 15:07, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о получении несовершеннолетним травмы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 21 декабря в микрорайоне «Дружный» 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак.

«По данному сообщению зарегистрирована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьём ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки примут процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль прокуратура Алтайского края.

Комментарии 10

  • Собак всех опросить надо
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сейчас проведут проверку, выяснят что все собаки привиты и стерилизованы и назначат виноватым мальчика.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Эти бездомные собаки по всему городу пройти не дают(
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и назначат виноватым мальчика. === Не мальчика, а его родителей, лишат родительских прав, а мальчика в детдом
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Вывод - не побежал бы ничего не было бы. Расходимся.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Я звонила недавно насчёт стаи в комитет (в другом районе). Вообще никто трубку не берет. Долго звонила. Не надо оно им.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Долго звонила. Не надо оно им. -- пишите им через портал
    27 декабря, Гость   Ответить
  • портал))) Ага) через канал андромеды-) Пока сами песелей не передавите никто вам не поможет.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • будете давить песелей - будем давить вас, живодеры
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Портал временно закрыт. Астрологи занимаются открытием этого портала.
    27 декабря, Гость   Ответить
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